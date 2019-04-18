Винокур заткнул критиков концерта Пугачевой

Владимир Винокур ответил критикам юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Известный юморист назвал мероприятие "грандиозным" и подчеркнул, что Примадонна продемонстрировала шикарную форму.

Владимир Винокур посетил состоявшийся накануне юбилейный концерт Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Певец, телеведущий и юморист прокомментировал отрицательные отзывы, которые появились в Сети после этого мероприятия. Лично он ничего плохого не заметил.

"Это было грандиозно! Пугачева показала, что находится в шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто не существует", – заявил Винокур.

Концерт по случаю 70-летнего юбилея Аллы Пугачевой прошел 17 апреля в Кремле. Это было первое сольное выступление артистки за долгое время. Примадонна исполнила любимые россиянами хиты – в частности, "Любовь, похожая на сон" и "Женщина, которая поет" – а также новые песни. На праздничном концерте присутствовали практически все звезды российского шоу-бизнеса – в том числе и Владимир Винокур.

Некоторые из гостей – в частности, актер Никита Ковтунов - после мероприятия жаловались на плохой звук о время концерта. Кроме того, они отмечали, что самой Пугачевой приходилось время от времени обращаться с просьбами к звукорежиссерам. Писали и о некорректном отношении к зрителям, которые пришли на концерт по обычным билетам.

Комментируя жалобы на звук, Владимир Винокур подчеркнул, что понять это мог только профессионал. Юмористу показалось, что все было отлично. Зрителю во время концерта было "душевно тепло", Алла Борисовна выдала все, что могла, сказал артист в интервью изданию Ura.ru.