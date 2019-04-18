После слухов о новой пассии Максим Виторган показал "неприличное" видео
В Stories личного Instagram актер опубликовал видео. В кадре Максим Виторган сидит за столиком в кафе. Он явно пытается развеселить человека, который находится по ту сторону камеры.
"Понимаете", – говорит он. – Я очень люблю супы. Разные. И очень люблю их, пока они горячие. Мне дали такую ложку, которой я не в состоянии съесть суп. Не то, чтобы она… Короче говоря, мне мало".
Пожаловавшись на столовый прибор Максим откладывает его в сторону. Звезда берет бульонницу обеими реками.
"Несмотря на то, что делать так неприлично, представим себе, что мы в Узбекистане", – сказал артист и засмеялся. Далее он предложил считать куриный бульон чаем, а тарелку пиалой.
Максим Виторган уже приложил бульонницу к губам, когда его внимание привлек подошедший к столику человек, возможно, это был официант. Со словами: "Ой, извините" он быстро поставил тарелку на место.
Отметим, недавно Максим Виторган дал повод для слухов. Артиста заметили в компании неизвестной блондинки. Новая пассия сопровождала звезду, когда он пришел посмотреть новый жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым. Судя по всему, артист пережил развод с Ксенией Собчак и пришел в себя.
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