"Бомба!": Бледанс шокировала новым имиджем
Эвелине Бледанс захотелось перемен. Таким хэштегом и снабдила телеведущая свой снимок, на котором предстала перед подписчиками в совершенно новом образе.
Актриса одета в стиле бурлеск, прическа – короткое каре иссиня-черного цвета. Эвелина Бледанс привычно поинтересовалась мнением фанатов по поводу смены имиджа. "А если так?", – подписала фотографию телезвезда.
Некоторым фолловерам актрисы перемены категорически не понравились. Они отметили, что длинные локоны Эвелине Бледанс гораздо больше к лицу. "Только не каре! Неееетттт!", "Первое фото ужас", - заметили подписчики.
Но все же критики оказались в меньшинстве. Поклонники предположили, что Бледанс готовится к очередной костюмированной вечеринке и похвалили ее за смелый образ.
"Богиня!", "Бомба! Супер!", "Эвелина вы прекрасны в любом образе", "Именно так и не иначе. Молодо и сексуально. Просто женщина вамп", – восторгаются почитатели красоты и таланта Эвелины Бледанс (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, на днях известной актрисе и телеведущей исполнилось 50 лет. Эвелина Бледанс отказалась от пышного торжества. Праздничный день знаменитость провела в гостях у старшего сына Николая, который живет в Израиле.
Бледанс и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный ужин в честь юбилея.
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