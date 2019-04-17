Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой

Иосиф Пригожин увел гостей с юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Продюсер устроил праздник для своей супруги Валерии, которая празднует день рождения.

Валерия не будет присутствовать на юбилейном концерте Примадонны. Иосиф Пригожин признался, что супруга не хотела отмечать день своего рождения – однако продюсер настоял на том, чтобы пригласить гостей. Их будет немного – всего около 150-ти.

"Одни люди идут на концерт, другие исключительно на день рождения Валерии. После концерта какое-то количество гостей заглянет к нам. Мы не стали приглашать много людей, будет около 150 персон, это будет закрытое мероприятие. Валерия очень скромный человек, не хочет кого-то обременять и не хотела праздновать. Можно сказать, я ее заставил – снял зал и начал приглашать людей", – рассказал продюсер в эфире НСН.

Иосиф Пригожин поделился секретом семейного счастья. Продюсер подчеркнул, что они с Валерией постоянно работают над отношениями. "Если вы уважаете человека, любите его, то вы идете навстречу, уступаете ему. Семья – это первая работа, нужно найти эту формулу. Если есть взаимопонимание, то есть и долголетие", – уверен Пригожин.

Отношения в семье Иосифа Пригожина и Валерии давно перешли тот уровень, на котором все сводится к стоимости очередного подарка. Супруги, по словам продюсера, не "доят" друг друга, а уважают, все финансы идут в общий бюджет, а расходовались они долгое время, в основном, на образование детей.

Грандиозный концерт Примадонны российской эстрады, о котором говорил Иосиф Пригожин, пройдет 17 апреля. Алла Пугачева впервые за десять лет выступит перед публикой. Народной артистке СССР 15 апреля исполнилось 70 лет.