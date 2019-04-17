Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой
Валерия не будет присутствовать на юбилейном концерте Примадонны. Иосиф Пригожин признался, что супруга не хотела отмечать день своего рождения – однако продюсер настоял на том, чтобы пригласить гостей. Их будет немного – всего около 150-ти.
"Одни люди идут на концерт, другие исключительно на день рождения Валерии. После концерта какое-то количество гостей заглянет к нам. Мы не стали приглашать много людей, будет около 150 персон, это будет закрытое мероприятие. Валерия очень скромный человек, не хочет кого-то обременять и не хотела праздновать. Можно сказать, я ее заставил – снял зал и начал приглашать людей", – рассказал продюсер в эфире НСН.
Иосиф Пригожин поделился секретом семейного счастья. Продюсер подчеркнул, что они с Валерией постоянно работают над отношениями. "Если вы уважаете человека, любите его, то вы идете навстречу, уступаете ему. Семья – это первая работа, нужно найти эту формулу. Если есть взаимопонимание, то есть и долголетие", – уверен Пригожин.
Отношения в семье Иосифа Пригожина и Валерии давно перешли тот уровень, на котором все сводится к стоимости очередного подарка. Супруги, по словам продюсера, не "доят" друг друга, а уважают, все финансы идут в общий бюджет, а расходовались они долгое время, в основном, на образование детей.
Грандиозный концерт Примадонны российской эстрады, о котором говорил Иосиф Пригожин, пройдет 17 апреля. Алла Пугачева впервые за десять лет выступит перед публикой. Народной артистке СССР 15 апреля исполнилось 70 лет.
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