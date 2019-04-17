Разменявшая шестой десяток Валерия рыдает в три ручья
Праздновать день рождения певица Валерия собирается в узком семейном кругу – поскольку дата не круглая. Соберется семья – сама артистка, ее супруг продюсер Иосиф Пригожин и дети Анаа, Артемий и Арсений.
Выглядит артистка потрясающе. Певица Валерия делится простым секретом: ежедневные тренировки, правильное питание и грамотный уход за кожей.
"Крайне редко позволяю себе выпечку. Последний раз лакомилась медовиком несколько месяцев назад на дне рождения Лизы, дочки Иосифа. Но обычно даже не вспоминаю о сладком. Без перерывов занимаюсь разными видами фитнеса, преимущественно дома", – рассказывает артистка.
Своего 50-летнего юбилея певица Валерия боялась: думала, что к этому возрасту ее "накроет" ощущение возраста. Однако ничего не случилось – как предполагает артистка, все потому, что она физически и психологически чувствует себя 35-летней.
Артистка признается, что счастлива. У нее все есть: муж, дети, карьера, дом – полная чаша. Проблемы, конечно, бывают – но она встречает их смело.
"Стойкий характер, думаю, унаследовала его от бабушки, дожившей до ста лет. Сильная, целеустремленная и при этом добрая женщина была. Никогда не жаловалась и не плакала. Вот и я такая же. Если происходит плохое, то сразу собираю волю в кулак – и никаких слез. Но, представляете, могу рыдать в три ручья на каком-нибудь сентиментальном концерте", – поделилась певица Валерия с изданием StarHit.
Валерия – человек прямой. Певица старается жить по совести, терпеть не может обман и притворство. С людьми Валерия общается, делая акцент на их достоинствах, плохое сразу отсеивает. Как признается артистка, помогает ей в этом вера.
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