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Шоу-бизнес

Повалий публично обратилась к празднующей Пугачевой

Повалий. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня все передовое человечество отмечает 70-летие Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Николай Басков, Жасмин и многие другие звезды слагают Примадонне здравицы. Но самое тонкое и точное поздравление главной певице России сделала самая известная исполнительница Украины – Таисия Повалий.

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"С юбилеем, дорогая Примадонна! Хочется, чтобы Вы были самой счастливой на Земле! И да будет так! Вся любовь вселенной сегодня для Вас!" – публично обратилась Повалий к Пугачевой. Многочисленные подписчики страницы Таи присоединились к этим теплым поздравлениям.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Многие даже сравнили двух див – российскую и украинскую. У них, правда, много общего. Обе – народные артистки, у обеих многое в жизни связано со "Славянским базаром в Витебске" (Пугачева там познакомилась с Галкиным, а Повалий стала призером и начала музыкальную карьеру), обе в этом году отмечают юбилей, обеих обожают и в России, и на Украине, и на всем пространстве бывшего Советского Союза. 

Но есть у них и разница – Таисия Повалий никогда не была замешана в скандалах и отличалась скромностью, у нее всего лишь второй муж, в отличие от пяти у Примадонны, она не любит не соответствующие возрасту короткие юбки.

Сегодня Тая готовится к празднованию 55-летия. На своей странице в социальной сети Instagram она написала, что свои круглые даты она отмечала не так, как ей хотелось. "Ну что, мои дорогие подписчики, в этом году мне 55, -  написала Таисия. – Так получилось, что 40 лет в 2004 прошли сложно, 50 в 2014-м тоже никак. Яне жалуюсь, потому что многим пришлось пройти через сложности!! Я родилась в это время и в самой прекрасной в мире стране и знаю точно, что никто не имеет право Мне запрещать продолжить свой путь, предназначенный мне Свыше! 10 декабря юбилею быть! Надеюсь, он пройдет пройдёт на Высшем уровне!"

Сольников на Украине Повалий не давала больше пяти лет, в основном выступала на праздничных телевизионных мероприятиях и на корпоративах. Поэтому внимание к этому событию сегодня в Незалежной не меньшее, чем к юбилейному концерту Пугачевой в Кремлевском дворце. 

Автор: Иван Губкин15 апреля 2019, 20:08
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Голову лечи!
Алла - звезда!
Богата земля русская такими недоробками как ты((((((
Гость
Ответить
Гость
Весь мир и все передовое человечество отмечает День Рождение этого ничтожества, которое поработило всю русскую эстраду..... ПОЗОР ВСЕМ!!!
Голову лечи!
Алла - звезда!
Гость
Ответить
На этих фотографиях самым щастливым от женщины которая даёт выглядит конечно В.Леонтьев)))))
Гость
Ответить
Весь мир и все передовое человечество отмечает День Рождение этого ничтожества, которое поработило всю русскую эстраду..... ПОЗОР ВСЕМ!!!
1

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