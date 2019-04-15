Пугачева заставила фанаток целый день ждать у ворот
С самого утра у замка звезды в подмосковной деревне Грязь дежурили две поклонницы артистки. Женщины приехали, чтобы поздравить Аллу Пугачеву.
Одна из фанаток – Наталья, рассказала, что любит Примадонну с самого детства. Она приехала из Германии, чтобы передать артистке куклу арлекина 60-х годов роскошный букет.
Ее подруга Лариса, призналась, что, слушая слова песен Пугачевой, раньше всегда плакала. Как-то, будучи 17-летней девчонкой, после концерта столкнулась с Аллой Борисовной лицом к лицу и очень перепугалась. Она поздоровалась со звездой. Та ответила: "Здравствуй, девочка!" После этого незначительного, казалось бы, события жизнь Ларисы изменилась. Она поверила в себя и основала фан-клуб Пугачевой, участники которого живут по всему миру.
Все то время пока поклонницы "сторожили" ворота, к особняку знаменитости одна за другой подъезжали машины с подарками: букеты и корзины цветов, произведения искусства и многое другое.
Лариса и Наталья рассказали, что сегодня в столице на улице Горького, 37 (Сейчас это 1-я Тверская-Ямская ул., 7) соберутся почитатели артистки. В этом доме много лет проживала артистка.
Алла Пугачева заставила себя ждать: приехала ближе к вечеру, в половине шестого. Уставшие от многочасового ожидания Лариса и Наталья с растяжками выбежали навстречу ее машине . Примадонна помахала фанаткам рукой. Женщины обрадовались, как дети прыгали. "Мы счастливы, мы сказали ей самые главные слова!" – цитирует поклонниц Аллы Пугачевой MK.ru.
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