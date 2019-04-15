Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды

Все страна в едином порыве отмечает 70-летие Аллы Пугачевой. Президент России Владимир Путин сделал это еще с утра – направил в адрес артистки приветственную телеграмму. В ней, в частности, говорится: "Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного олимпа, снискали поистине всенародную славу". Но поклонники остались в недоумении.

Фанаты Аллы Пугачевой ждали, что последнюю Народную артистку Советского Союза пригласят в Кремль и вручат Орден за заслуги перед отечеством I степени. У нее есть эта высокая награда IV, III и II степеней, поэтому казалось логичным, что теперь певица соберет весь комплект. Увы, ее лишили этой возможности...

Но этому есть объяснение. Дело в том, что награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" I и II степени происходит, как правило, два раза в год и приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и Дня России (12 июня). Поэтому, очень может быть, что через два месяца награда и найдет героя.

Напомним, первый орден "За заслуги перед Отечеством" (II степени) "За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства" певица получила из рук первого президента России Бориса Ельцина 15 апреля 1999 года в день 50-летия. Орден III cтепени ей давал уже Дмитрий Медведев в 2009-м.

Последней на сей день госнаграды Примадонна удостоилась в 2014-м. Причем указ о награждении был подписан 17 апреля, а вручили артистке орден лишь 22 декабря.

По закону, обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет ряд льгот. Так, например, лауреатам положена скидка при оплате услуг ЖКУ до 50% от начислений; проезд в городских транспортных средствах без оплаты; компенсация расходов на телефонную связь. Помимо материальной поддержки, Примадонна может рассчитывать на все те льготы, которые полагаются ветеранам труда на федеральном уровне – речь идет о бесплатном медобслуживании, о предоставлении льготных путевок в санаторий и стоимости проезда, о зубном протезировании на безвозмездной основе. Для пенсионерки Аллы Пугачевой это все весьма актуально.

У Аллы Пугачевой так же есть награды от президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Азербайджана Ильхама Алиева и губернатора Московской области Бориса Горомова.