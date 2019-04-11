"Это же шизофрения!": самовлюбленной Бузовой поставили диагноз

Известная исполнительница Ольга Бузова попросила поклонников рассказать, за какие черты они любят ее. Ответы пользователей оказались совсем не лестными.



Недавно певица узнала, что ее клип Wi-Fi был номинирован на премию МУЗ-ТВ в категории "Лучшее женское видео". Довольная звезда поспешила поделиться новостью с поклонниками.

Позже исполнительница разместила пост, в котором попросила подписчиков назвать качества, которые они ценят в ней больше всего. "Какая же я все-таки клевая! А что вам больше всего нравится во мне?" – цитирует знаменитость "Экспресс газета".

Одни комментаторы выделили ее независимость и силу воли. "Нравится целеустремленность! Не обращая внимания на чужое мнение, двигаешься вперед", "Целеустремленность! Внутренняя сила! Непосредственность! Независимость!" – выразили мнение пользователи.

Другие подписчики, наоборот, обрушились на нее с критикой. Многие комментарии были весьма ироничными: "Сама себя не похвалишь, никто не похвалит", "Скромность, конечно". Один юзер признался, что ему искренне жаль звезду. Несмотря на успех и деньги, она одинока и несчастна.

Еще один подписчик заявил, что Ольгу Бузову нужно лечить от самовлюбленности. "Как можно тащиться от себя самой? Это же шизофрения!" – вынес вердикт пользователь.