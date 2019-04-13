Маркл научилась хитро манипулировать королевой
Не секрет, что младший внук – любимец королевы. Британцы считают, что Елизавета II позитивно отнесется к совместному проекту 34-летнего принца Гарри с Опрой Уинфри, чтобы его не расстроить.
Совместно с Опрой муж Меган Маркл снял сериал, посвященный вопросам психологического здоровья. Но многие решили, что тут не обошлось без руки герцогини Сассекской. Ведь Гарри решился на сотрудничество с американской журналисткой.
Эксперт Дункан Ларкомб заявил, что это еще один очевидный знак того, что Гарри идет за Меган Маркл, а не наоборот. По его словам, она неназойливо, но настойчиво ведет свою собственную игру и гнет свою линию.
Ларкомб также отметил, что королева в итоге поддержит новый проект Гарри на Apple TV, сообщает Mirror. Дункан уверен, что Елизавета II многие прощает Меган Маркл из-за большой любви к Гарри, а та этим умело пользуется.
Напомним, ранее Опра Уинфри выступила в защиту Меган Маркл. Она отметила, что герцогиня Сассекская добрый и светлый человек. По мнению журналистки, британские СМИ искажают личность жены принца Гарри. К слову, Уинфри присутствовала на их свадьбе.
Все счета юмориста заблокированы
Ведущая призналась, что "попала"
Певец обнажился на Мальдивах
Телеведущую разнесли за пьяное видео с вечеринки
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Самоубийство это больно?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Афера с коллегой
Секс
Межрасовый брак
что нравиться девушкам
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Инцест
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
ВСД как приговор или хождение по мукам
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Яичная диета
Английская диета
А вы любите свою работу?
Седловидная матка
Как понять твой человек или не твой?
жизненнный тупик )