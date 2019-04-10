Двуличная Меган Маркл лебезит перед Елизаветой II
Бывшая актриса может родить ребенка в коттедже Фрогмор-хаус, куда она переехала вместе с принцем Гарри в начале месяца. Герцогиня хочет повторить опыт британского монарха.
Елизавета II произвела на свет четырех наследников в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе. Поклонники предполагают, что таким способом Меган Маркл хочет добиться расположения королевы.
Подруга герцогини рассказала, что супруга Гарри ежедневно занимается йогой и находится в отличном состоянии. Бывшая актриса не видит объективной причины, почему она не может насладиться родами дома. "Этот вариант ей очень нравится. Но, конечно, все может измениться, когда придет время", – цитирует женщину издание Daily Mail.
По ее словам, герцогиня Сассекская является большой поклонницей нестандартной медицины, и в коттедже она может воспользоваться особой техникой расслабления. В доме будут теплая ванна, надувной бассейн, а также доступ к свежему воздуху.
Однако Меган Маркл не исключает возможности родить малыша в клинике. У беременных старше 35 лет роды могут начаться раньше времени. К тому же в больнице всегда есть нужное оборудование для хирургического вмешательства.
Ранее стало известно, что бывшая актриса отказалась рожать в Lindo Wing в госпитале Святой Марии, где появились на свет дети принцессы Дианы и Кейт Миддлтон. Герцогиня хочет защитить будущего малыша от назойливых репортеров, из-за которых она чувствует себя "рыбкой в аквариуме".
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