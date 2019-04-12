У Маркл появилась соперница
Поклонники монаршей семьи были сильно удивлены, когда заметили, что на свадебную церемонию Меган Маркл и принца Гарри прибыла телеведущая Опра Уинфри. Она появилась перед фотографами в розовом наряде и изящной шляпке с перьями. В капелле Святого Георгия актриса сидела в ложе, предназначенной для родственников и друзей жениха и невесты.
Тогда многие репортеры заподозрили, что Опра Уинфри подружилась с членами королевской семьи, чтобы одной из первых взять интервью у герцогини Сассекской. Однако недавно выяснилось, что ее целью был принц Гарри.
Телеведущая попросила внука королевы принять участие в съемках документального проекта для Apple TV, посвященного проблеме психического здоровья. "Я считаю, что психическое здоровье – это залог мощного руководства и процветающего общества", – заявил герцог Сассекский на странице в Instagram.
Любопытно, что Меган Маркл не будет помогать им в работе над этой передачей. Сейчас бывшая актриса готовится к появлению на свет первенца. Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что герцог и герцогиня Сассекские расскажут журналистам о пополнении после того, как отпразднуют это событие в частном порядке.
У певца есть ангел-хранитель
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Она осмелилась высказать свое мнение
Телеведущая попала впросак
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Если женщина повышает голос на мужчину
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс
<цензура>
что нравиться девушкам
Самоубийство это больно?
Два кило картошки
Межрасовый брак
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Грудное вскармливание
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней