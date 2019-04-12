У Маркл появилась соперница

Герцог и герцогиня Сассекские считаются одной из самых крепких и гармоничных пар. Уже в конце апреля Меган Маркл родит наследника. Недавно британские СМИ сообщили, что у бывшей актрисы появилась серьезная конкурентка.



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