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Невежда Маркл устроила громкий скандал

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая актриса долгое время не могла привыкнуть к новой роли после свадьбы с принцем Гарри. Через два месяца после церемонии Меган Маркл нарушила королевский протокол, устроив политический скандал. 
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В июле прошлого года герцог и герцогиня Сассекские посетили Ирландию. Это был первый официальный визит супружеской пары в другую страну. Однако их поездка прошла не так гладко, как надеялись члены монаршей семьи. 

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Во время банкета в посольстве Великобритании Меган Маркл обсудила с сенатором Кетрин Нун референдум о легализации абортов. Деталями разговора политик поделилась на своей странице в Twitter.

"Поговорила с герцогиней о результатах голосования. Она слушала с интересом и была рада итогам", – написала она. Спустя время сенатор удалила этот пост и разместила другой: "Королевская особа осталась удовлетворена – она была заинтересована и в то же время спокойна. Герцогиня не озвучила свою политическую позицию".

Королевский корреспондент Дэниел Дэвэйн отметил, что поведение бывшей актрисы во время поездки в Ирландию является грубым нарушением королевского протокола. "Конечно, подобное не может произойти в монаршей семье. Они не должны вмешиваться в политику", – заявил он. 

За бывшую актрису вступился общественный деятель Натант Катон. По его мнению, герцогине должны были дать перерыв, потому что два месяца она находилась вдали от королевских особ. "Давайте считать, что это был ее испытательный срок", – добавил эксперт.

Известно, что герцогиня Сассекская никогда не боялась озвучивать свои политические взгляды. В возрасте 11 лет она устроила протест против сексистской рекламы на телевидении.

В 2016 году Меган Маркл заявила, что переедет в Канаду, если "женоненавистник" Дональд Трамп будет избран президентом США. 2 апреля того же года герцогиня поддержала демонстрацию против выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает Express.co.

Автор: Полина Крылова11 апреля 2019, 11:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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