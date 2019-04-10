Гуляющие Шейк и Купер сорвали съемку реалити-шоу
Съемочная группа известного американского реалити-шоу "Ex On The Beach" разместилась на одном из белоснежных пляжей Санта-Моники. Когда герои программы отрабатывали боксерские приемы, в кадр внезапно вошел Брэдли Купер. Артист держал на поводке двух больших собак.
Оператор кричал Куперу, чтобы тот отошел в сторону, однако тот, судя по всему, не понимал, что от него требуют. Артист остановился, чтобы подождать отстающую Ирину с их общей дочерью Леей.
Съемку пришлось прервать. Участники шоу терпеливо ждали, когда звездное семейство пройдет мимо.
После герой телепроекта опубликовал "испорченные" кадры в личном Instagram. Судя по всему, мужчина обрадован случайной встрече со знаменитостями.
"Когда Брэдли Купер мешает вам боксировать, и вы невольно становитесь участниками нового фильма с его участием! Ладно, только половина из этого правда, но было довольно круто", – написал Спенсер Дэвис.
Видеозапись стала очень популярна в Сети. Интернет-пользователи отмечали, что ролик получился очень забавным. К слову, многие заметили, что в обычной жизни Ирина Шейк и Брэдли Купер кажутся очень обычными, сложно поверить, что это звезды мировой величины.
Еще и 40 дней не прошло со дня смерти артистки
Батька позволил себе слишком многое
Женщина призналась, что они очень стараются
Представители принца Уильяма дали комментарий
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
Секс
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Седловидная матка
Началова, Булдаков, Децл ...