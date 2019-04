Гуляющие Шейк и Купер сорвали съемку реалити-шоу

Супермодель и актер нечаянно стали героями реалити-шоу. Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в кадр прогуливаясь по пляжу.

Съемочная группа известного американского реалити-шоу "Ex On The Beach" разместилась на одном из белоснежных пляжей Санта-Моники. Когда герои программы отрабатывали боксерские приемы, в кадр внезапно вошел Брэдли Купер. Артист держал на поводке двух больших собак.

Оператор кричал Куперу, чтобы тот отошел в сторону, однако тот, судя по всему, не понимал, что от него требуют. Артист остановился, чтобы подождать отстающую Ирину с их общей дочерью Леей.

Съемку пришлось прервать. Участники шоу терпеливо ждали, когда звездное семейство пройдет мимо.

После герой телепроекта опубликовал "испорченные" кадры в личном Instagram. Судя по всему, мужчина обрадован случайной встрече со знаменитостями.

"Когда Брэдли Купер мешает вам боксировать, и вы невольно становитесь участниками нового фильма с его участием! Ладно, только половина из этого правда, но было довольно круто", – написал Спенсер Дэвис.

Видеозапись стала очень популярна в Сети. Интернет-пользователи отмечали, что ролик получился очень забавным. К слову, многие заметили, что в обычной жизни Ирина Шейк и Брэдли Купер кажутся очень обычными, сложно поверить, что это звезды мировой величины.