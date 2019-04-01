Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала правду о дружбе Фриске и Орловой
По словам Иодис, Ольгу и Жанну сблизило общее мироощущение. Девушки во многом были схожи и во многом дополняли друг друга.
"Не думаю, что выбор тогда кто-то из нас делал осознанно. Оля почти сразу объединилась с Жанной в одну "банду". Им было комфортно вместе. Жанна, как и Оля, очень любила толпу, признание, роскошные машины. У них были похожие стремления…" – рассудила экс-участница группы "Блестящие".
Полина отметила, что с Жанной общалась только в рамках совместной работы, поэтому после ухода из коллектива они встречались крайне редко. Незадолго до болезни Фриске артистки сделали попытку к сближению – начали переписываться в соцсетях. К сожалению, встретиться вживую они не успели.
"А потом мне мама прислала новость из газеты! И я стала списываться с Олей, была готова прилететь к Жанне, увидеться, поддержать ее", - вспоминает Иодис.
Бывшая солистка "Блестящих" отметила, что Орлова все силы бросила на помощь подруге. Ольга оберегала Жанну от ненужных переживаний, поэтому взяла на себя необходимость общаться с обеспокоенными друзьями и коллегами.
Орлова до последнего дня была рядом с подругой, ухаживала за ней, поддерживала, внушала веру в лучшее. Обе они надеялись, что опухоль можно будет победить. Однако вакцина, которое долгое время сдерживала недуг перестала действовать. За несколько дней до смерти Фриске уже ни на что не откликалась. Звезда группы "Блестящие" сгорала от высокой температуры, зрачки не реагировали на свет, дыхание было тяжелым, а после и вовсе прекратилось. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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