Единственная внучка Гурченко страшится убийства из-за наследства актрисы
Родственница звезды советского кино рассказала, что подала в суд на родного отца Александра Королева. Она боится остаться на улице. Молодая женщина отметила, что родитель сделал ее жизнь невыносимой.
"Когда, к сожалению, у меня на руках умерла мама, не прошло и суток, как отец заявил, что надо съезжать с квартиры, где мы живем, и все имущество, которое было на маме, он не хочет делить", – поведала Елена Королева в студии "Пусть говорят" Первого канала.
По ее словам, Александр устраивает личную жизнь. В их общую квартиру он приводит женщин. Елена и ее десятилетняя дочь вынуждены делить жилплощадь с незнакомками, постоянно сменяющими друг друга. Королева опасается, что отец в результате женится на проходимке, которая, в лучшем случае, оберет их до нитки, а в худшем – убьет. Внучка звезды считает, что им грозит опасность.
Королева пыталась договориться с родителем. Елена предложила Александру продать квартиру, поделить деньги и разъехаться, в ответ она получила категорический отказ.
После молодая женщина отметила, что от ее знаменитой бабушки остались еще одни апартаменты в центре столицы, которые сдаются в наем. Деньги с аренды получает только Александр. Елена подчеркнула, что ее отец далеко не бедный человек: в его собственности – еще три квартиры в Москве.
Елена Королева призналась присутствующим в студии "Пусть говорят", что не хотела доводить до суда и долго убеждала родителя согласиться на продажу. Однако ее отец не желает ничего менять. Внучка звезды наняла адвоката и подала иск.
"Лена пыталась решить ситуацию в досудебном порядке, но человек ушел в режим молчания. Мы вышли в суд для того, чтобы определить, что должно войти в состав наследства. Речь идет о том, что Лене достается имущество на сумму до 25 миллионов, Королеву достается 25 миллионов, там доли равные. У Королева есть предприятия, которые были открыты в период брака, мы считаем, что доля этих предприятий также должна достаться моей доверительнице", – заявила адвокат Ольга Бирючева съемочной площадке "Пусть говорят".
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