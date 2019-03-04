Актер из "Интернов" получил серьезную травму

Российский актер Илья Глинников получил травму ноги на съемках телепроекта "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". О состоянии звезды сериала "Интерны" рассказали создатели шоу.

Когда артист проходил полосу препятствий, он случайно упал и сильно повредил ногу. Несмотря на это актер продолжил выполнять задание. В какой-то момент другие участники заметили, что Илья стал сильно хромать и посоветовали ему обратиться к врачам.

Оказалось, что у звезды была выбита коленная чашечка. Глинников получил первую медицинскую помощь, после чего вновь присоединился к своей команде. Напарники похвалили его за стойкость и мужество.

Позднее главный продюсер шоу Рита Брусницына прокомментировала случившееся. Она призналась, что известие о травме звезды сериала "Интерны" совсем ее не удивило, так как на острове действительно созданы очень тяжелые условия для выживания. Каждый день героям проекта выдают по 200 граммов риса и два литра питьевой воды, сообщает Ura.ru.

"Иногда кажется, что они с нас готовы снять кожу и съесть. Живут они в том, что построили сами, едят, что поймают", – передает слова продюсера Star Hit. Брусницына добавила, что за время пребывания на необитаемом острове участники сильно похудели и стали выглядеть очень уставшими.