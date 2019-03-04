Актер из "Интернов" получил серьезную травму
Когда артист проходил полосу препятствий, он случайно упал и сильно повредил ногу. Несмотря на это актер продолжил выполнять задание. В какой-то момент другие участники заметили, что Илья стал сильно хромать и посоветовали ему обратиться к врачам.
Оказалось, что у звезды была выбита коленная чашечка. Глинников получил первую медицинскую помощь, после чего вновь присоединился к своей команде. Напарники похвалили его за стойкость и мужество.
Позднее главный продюсер шоу Рита Брусницына прокомментировала случившееся. Она призналась, что известие о травме звезды сериала "Интерны" совсем ее не удивило, так как на острове действительно созданы очень тяжелые условия для выживания. Каждый день героям проекта выдают по 200 граммов риса и два литра питьевой воды, сообщает Ura.ru.
"Иногда кажется, что они с нас готовы снять кожу и съесть. Живут они в том, что построили сами, едят, что поймают", – передает слова продюсера Star Hit. Брусницына добавила, что за время пребывания на необитаемом острове участники сильно похудели и стали выглядеть очень уставшими.
Племянница экс-полковника ГРУ рассказала о "годе мучений"
Телеведущая похвасталась пикантными фотографиями и с Мальдив
В этом году праздник пройдет с 4 по 10 марта
Она больше не могла молчать