Собчак в чалме сбежала отмокать с подругами
В арабской стране теледива отдыхает не одна. Вместе с Ксенией Собчак на золотых песках греются ее подруги: модельер Ульяна Сергеенко и фотомодель Наталья Водянова. Скорее всего, девушки сбежали от холодной московской погоды.
В личном Instagram теледива опубликовала снимок, на котором позирует на фоне живописного водоема. Собчак запечатлена в длинном платье с красно-белым принтом, ее голову покрывает белая чалма. Большие солнечные очки защищают глаза Ксении.
Судя по всему, Собчак учла строгие порядки мусульманской страны, в которой гостит. Ее наряд более чем скромный. "Отмокаю", – коротко подписала снимок знаменитость.
Интернет-обыватели по-разному отреагировали на облик Ксении Собчак. Многие отмечали, что теледива слишком молода для ношения чалмы.
"Челма не идет как корове седло либо у Ксении чисто русская внешность либо челма дешевая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему то бабушку напоминает 🤔", "Шапка мамина из 90-х? =))", "Ксения, что то вы дошли. Худющая стали", "В очках и чалме ты хорошо выглядишь👍🏻", "Антисекс какой-то в этой чалме", "Красотка! Умничка😘", "Безупречный вкус😍🔥👏🏼", "Самая красивая, умная, оригинальная) обожаю Ваши посты. Когда Вы своим неординарным умом, разрываете всех в клочья", - писали Ксении Собчак интернет-обыватели.
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