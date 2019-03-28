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Собчак сделала скандальное заявление

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак – феминистка. На таких, как она, и должно опираться современное российское общество. С программным заявлением светская львица выступила в своем Telegram-канале.
прочитано 861 раз

Ксения Собчак уверена: успешные и сами добившиеся всего дамы – борцы с патриархальной системой. Однако в России феминистки не воспринимают их как "сестер", ограничиваясь протестом против социального неравенства и защитой прав бедных женщин. На самом же деле феминистки – это опора современного общества.

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"Они воспринимаются как люди, добившиеся в патриархальной системе каких-то преференций, а не как люди, которые борются с этим. Это очень странно, потому что, на мой взгляд, как раз на успешных женщин, которые делают что-то сами, которые работают и зарабатывают, и должно, как в любой стране мира, опираться феминистское сообщество", – сообщила светская львица в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что недавно Ксения Собчак перестала скрывать романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от актера Максима Виторгана. Говорят, скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка. 

Слухи об интересном положении Ксении Собчак появились не на пустом месте. Подписчики обратили внимание на снимок блондинки, который та опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Собчак запечатлена в джинсах и весьма свободном в талии халате. Это и навело поклонников на мысли о беременности телеведущей. 

Автор: Андрей Евлампиев28 марта 2019, 11:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

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