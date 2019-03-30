Народ возмущен лицемерием Собчак после похорон
В беседе с рыдающей Рынской знаменитость поддерживала вдову, успокаивая и обнимая. Однако, спустя несколько часов в своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак опубликовала фото в вечернем платье от известного российского дизайнера.
Телеведущая снялась на фоне гостиной квартиры Божены. Ксения Собчак заявила, что жилище вдовы действительно красивое и со вкусом обставлено.
Пост звезды возмутил ее подписчиков, потому что выглядел весьма неуместно после такого печального интервью. "Ксения Анатольевна, Вы же в видео в черном костюме скорбели", "Если бы скорбь Божены была бы искренней, то Ксения не расхаживала бы по квартире как по подиуму. Это все осталось за кадром...", "Забавно, как люди играют. В видео был виден накал, драма, слезы – а на фото в ее квартире улыбка", – раскритиковали Ксению Собчак россияне за лицемерие.
Как писали "Дни.ру", Божена призналась Ксении Собчак, что в скором времени от многих вещей ей придется избавиться, чтобы как-то прожить. Дело в том, что Игорь Малашенко ничего ей не оставил. По ее словам, наследство положено его детям. Журналистка добавила, что оспаривать завещание не будет.
Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25 февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью. Похоронили мужа Божены Рынской на Троекуровском кладбище Москвы.
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