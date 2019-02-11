Смерть Фриске вдохновила Чехову
Знаменитость призналась, что писать стихи пробовала еще в детстве. Свое первое стихотворение Чехова написала телеведущая в пять лет. Оно показалось ей смешным, и было посвящено гномам.
Увлечение с годами не прошло. Однако однажды Анфиса чуть не бросила это занятие. Дело в том, что после участия в одном поэтическом конкурсе Чехова не получила признания. Но несколько лет назад звезда с новой силой начала писать стихи.
А побудила Чехову к занятиям поэзией смерть подруги, певицы Жанны Фриске от онкологии. Причем вдохновение могло посетить телеведущую совершенно внезапно. "Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквально летели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь", – цитирует Чехову StarHit.ru.
Свое творчество телеведущая долго не воспринимала, но близкие убедили ее попробовать, и недавно Чехова выпустила дебютный поэтический сборник. Звезда экрана была приятно удивлена тем, какое количество людей ее поддержали.
По словам Анфисы Чеховой, главное преимущество ее произведений – искренность. Эмоции по поводу смерти подруги и рассуждения о смысле жизни нашли свое отражение на страницах книги.
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