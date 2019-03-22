Собчак сняла начавшего пить Виторгана

Ксения Собчак пришла на премьеру спектакля Максима Виторгана. Скандально известная ведущая выложила ролик, на котором запечатлела новоиспеченного режиссера с бокалом на банкете.

Расставшись, Ксения Собчак и Максим Виторган сохранили хорошие отношения. Телеведущая посетила премьеру спектакля "В городе Лжедмитрове", режиссером которого стал ее экс-благоверный. Постановка пришлась ей по вкусу.

"Поздравляю с долгожданной премьерой @mvitorgan!!!! Ярко ,Смешно и Страшно. И очень "по-твоему"! – обязательно сходите на @lzhedmitrov в апреле если успеете купить билеты (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – похвалила Виторгана Собчак.

Она опубликовала несколько фотографий с премьеры и ролик – предположительно, сделанный после. На видео запечатлен Максим Виторган с бокалом. Судя по лицу, напиток ему не понравился. "Хорошо, хорошо. Вкусненько, кисленько", – сказал женский голос за кадром. После этого Максим Виторган сделал усилие и начал пить. "Молодец!" – подбодрила его Ксения Собчак.

Недавно телеведущая отметилась на церемонии вручения наград BraVo, где среди номинантов оказался ее любовник, режиссер Константин Богомолов. Вскоре в Сети появилось видео, где они танцуют в обнимку. Так подтвердились слухи о романе Ксении Собчак с Константином Богомоловым, которые муссировались с конца прошлого года.

Светская львица пока не дала ни одного комментария о новых отношениях. Зато в начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно, каждый – своей жизнью. Пока мы жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие родители", – опубликовали одинаковый пост в своих аккаунтах Ксения Собчак и Максим Виторган.