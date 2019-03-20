Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот

Ксения Собчак побеседовала с известным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок его полового органа.

В Instagram-аккаунте Ксении появился анонс ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Вместе с героем программы теледива сидит в машине и разговаривает о женщинах.

Амиран признался, что раньше отправлял понравившимся ему дамам фотографии своих гениталий. Судя по всему, для привлечения внимания.

"Мне нравились всегда две женщины. Ты и Тина Канделаки", – признался теледиве Сардаров. Слова блогера ничуть не смутили Собчак. "Надо ждать фотку члена", – пришла к выводу Ксения.

Напомним, что YouTube-шоу телеведущей стартовало чуть больше месяца назад. В гости к Ксении уже пришли многие отечественные знаменитости. Например, спортсмен Федор Смолов, юмористы Михаил Галустян и Семен Слепаков, теле-психиатр Андрей Курпатов, актер и продюсер Алексей Агранович, а также экс-супруга солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова – Матильда.

Отметим, что довольно легкомысленный формат шоу пришелся не всем поклонникам Ксении Собчак по нраву. Интервью, появляющиеся на канале, изобилуют сальностями и щедро сдобрены матерщиной. "Так и хочется спросить :" собчак,ты когда умываешься, РОТ ПОЛОЩЕШЬ ?" Нужно,да с белизной………… (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Ксении Собчак в соцсети поклонница.