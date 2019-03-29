Собчак отстояла право сниматься в нижнем белье
Ксения Собчак не понимает, почему народ "гурьбой накинулся" на педиатра Анастасию Орлову из Ивановской области. На врача обрушился град критики после того, как фотохудожник Елена Щеголева разместила в интернете пикантные снимки с ее участием.
"Она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит?" – возмутилась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Опубликованные эротические фото Орловой вызвали в Сети большой резонанс. Мнения разделились: одни осудили девушку, другие напомнили о ее праве выкладывать на личной странице что угодно.
Родители маленьких пациентов Орловой пожаловались руководителям поликлиники на "бесстыжего" медика. Впрочем, те решили не увольнять сотрудницу.
Анастасия Орлова рассказала, что прочитала книгу, автор которой советует раскрепоститься и не стесняться себя. В результате она решила сняться в откровенном проекте.
Фотосессия девушке очень понравилась, а образ выбрала она сама. По словам Орловой, увидев полупрозрачное боди, сразу решила, что хочет для съемки надеть именно его.
Ксения Собчак поддержала педиатра. Телеведущая напомнила, что у нее тоже есть снимки в белье. Однако, по словам Собчак, это не значит, что страдают ее профессиональные качества, пишет Life.
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