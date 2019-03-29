Кто вставляет палки в колеса Ксении Собчак

Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге набирает обороты. Растущие рейтинги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подталкивают некоторых амбициозных публичных деятелей набрать собственный электоральный вес на фоне опытного политика. СМИ отмечали, что в борьбу за кресло градоначальника может включиться уроженка Северной столицы Ксения Собчак.



Несмотря на то, что светская львица опровергла сообщения о своих намерениях побороться за кресло губернатора города на Неве, ажиотаж вокруг ее персоны не утихает. "По информации источников, близких к оппозиционному политику, ее (Собчак. – Прим. ред.) предвыборная кампания будет строиться на двух китах – западные ценности и борьба за женские права, что, впрочем, вытекает одно из другого", – пишет издание "Аргументы недели".



ПО ТЕМЕ Отношения Богомолова и Собчак вызвали вопросы

Подобное продвижение феминизма, борьбы за права сексуальных меньшинств и прочих современных западных "ценностей" похоже на заявку на промоакцию будущих политических баталий, только уже в масштабах всей страны. В самом деле, с трудом удается представить, что Санкт-Петербург вдруг окунется в омут толерантности.

СМИ писали, что одним из главных действующих лиц в штабе Собчак может стать актриса Анна Федосеева. "Консультировать предвыборную кампанию и насыщать ее креативом будет продюсер США Дженнифер Салкесс", - отмечали "Аргументы недели". Федосеева и Салкесс еще недавно были героинями скандалов в отечественном кинематографе.

Так, в начале года пресса писала об их попытках получить финансирование на создание некоего российско-американского фильма, якобы призванного восстановить дружбу России и США после отставки Трампа и "падения путинского режима". Впрочем, последние заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который признал отсутствие связей главы Белого дома с Кремлем, явно спутали планы творцам подобных "киношедевров" и всех тех, кто выстроил долгосрочные пиар-кампании на противостоянии нынешнему американскому лидеру.

Немало в прессе публикаций и о самой Анне Федосеевой. Статьи изобилуют весьма пикантными подробностями о жизни актрисы.

Недавно на всю страну прогремел ее скандальный бракоразводный процесс с бизнесменом Игорем Гришиным. Телеканал НТВ провел расследование и выяснил немало любопытных деталей о жизни Федосеевой. По данным журналистов, почти все свободное время она, будучи замужней женщиной, проводила с некими друзьями. На кадрах, которые предприниматель передал телеканалу, женщина, очень похожая на Федосееву, веселится с партнером Гришина по бизнесу Михаилом Докукиным и его супругой.

При этом денег на свою пассию Гришин не жалел, еще до свадьбы задаривал ее дорогущими подарками. Однако после непродолжительного брака с Федосеевой понял, что крупно ошибся в выборе спутницы жизни. Бизнесмен подал иск в суд, попросил признать брак недействительным и потребовал от Анны около 80 миллионов рублей. Позже на Федосееву завели уголовное дело о мошенничестве. "В отличие от Гришина, его супруга вступала в брак без истинных намерений создать семью", – объяснил адвокат Гришина претензии бизнесмена к жене.

Как и в личной жизни, не добилась успеха Федосеева и в актерской карьере. Хотя она и позиционирует себя талантливой звездой, которая ждет своего головокружительного восхождения к вершинам успеха. Эпизодически Федосеева промелькнула в детском мультфильме в далеком 1993 году. Но этот скромный факт уже позволил ей именовать себя актрисой. Хотя, поговаривают, актерскими талантами Федосеева не блещет, если не сказать большее.

Действительно ли дуэт Федосеева-Салкесс собрался в большую политику? Сами женщины сообщения прессы не комментируют, но исключать такого нельзя. В конце концов, за большой политикой всегда скрываются большие деньги.

И тут как нельзя кстати пошли упорные слухи о выдвижении Ксении Собчак в губернаторы Петербурга. Если телеведущая действительно собралась стать главой города на Неве и если она в самом деле собирается строить свою кампанию на продвижении "западных ценностей", то светская львица имеет все шансы побить антирекорд прошлогодних президентских выборов, на которых она набрала смехотворные 1,68%.

Впрочем, уже сейчас восприятие телеведущей в средствах массовой информации оставляет желать лучшего. По данным RT, по негативного рейтингу она уверенно входит в топ-10 с показателем 12,4%.

Нелестно отзывается о Собчак и политическая элита города на Неве. Так, Оксана Дмитриева, чья Партия роста на прошлых выборах набрала 11% голосов избирателей, прямо заявила, что телеведущая – "технический кандидат с суперотрицательным рейтингом".

Стоит ли говорить, что предвыборная кампания, построенная на подобных "ценностях", потерпит полное фиаско и поставит крест на политической карьере известной блондинки? О каком будущем можно говорить, если Собчак откажется поддержать даже родной город, ведь петербуржцам всевозможные новомодные веяния, извращения толерантности и прочие проявления вывернутой наизнанку морали глубоко чужды.

Петербуржцы остаются верны консервативным ценностям. Немногочисленные голоса встревоженных активисток лишь подтверждают неприятие жителями Северной столицы навязываемых "западных ценностей".

Показательно, что нынешний кавалер Собчак – режиссер Константин Богомолов – не снимал Федосееву, ранее отметившуюся ролью в скандальной короткометражке вместе со Светланой Бондарчук, в своем модном сериале "Содержанки".

Стоит хорошенько подумать и другим известным личностям, которым СМИ приписывают участие в возможной избирательной кампании Собчак. Подобные "прожекты" могут обернуться для их участников забвением и несмываемым пятном позора.

Так, телеведущему и борцу со СПИДом Антону Красовскому быть фигурантом скандалов не впервой. А вот Светлану Бондарчук может быть очень жаль. Талантливая актриса и просто красивая женщина вдруг решила вписаться в разрушительные западные тренды в формате #MeToo – кампании против сексуальных домогательств. Не так давно актриса рассказала о домогательствах некоего известного режиссера.

А ведь и Собчак, и Бондарчук наверняка имеют огромный нереализованный потенциал в кинематографе. Причем без всяких лесбийских артхаусов и прочего сомнительного "искусства", в котором многие совсем небезосновательно видят политический подтекст. В любом случае, известность у Собчак и Бондарчук есть, поклонники тоже имеются, так что обе вполне могут рассчитывать на яркие роли у достойных режиссеров.

Такой карьерный путь – занятие куда более достойное, чем то, что вытворяют закутавшиеся в знамена ЛГБТ активистки. Более того, Собчак могла попробовать себя в правозащитной деятельности, к тому же опыт уже имеется. Так, на днях Ксения Анатольевна встала на защиту педагога из Барнаула, которую вынудили уволиться после фотографий в купальнике, выложенных в социальных сетях.

Зато связавшись с проводницами ЛГБТ-"ценностей", светская львица легко может стать нерукопожатной в нормальном обществе. В любом случае, Ксении Анатольевне не помешает сделать выводы из прошлой избирательной кампании, когда скандалы вокруг ее соратника, гей-активиста Антона Красовского следовали один за другим. Лесби-политтехнолог светской львице точно будет ни к чему.