Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ

Поклонники подозревают, что поющая ведущая наконец-то обрела личное счастье. Поводом к этому послужило то, что Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.



В Stories на своей странице в Instagram знаменитость поделилась видеозаписями из Барселоны. Самые внимательные фолловеры заметили, что безымянный пальчик Ольги Бузовой украшает стильное кольцо с бриллиантом, которого раньше не было.

Пользователей соцсети взбудоражило появление похожего на помолвочное кольца у Ольги Бузовой. "Интересно как много людей заметило у нее на руке кольцо для помолвки?", "Кольцо все заметили?", – приводит комментарии подписчиков "Экспресс газета".

Россияне стали расспрашивать певицу о личной жизни. Однако сама Ольга Бузова решила многозначительно промолчать, сохраняя интригу и никак не комментируя предположения поклонников по поводу своей помолвки. Судя по всему, скоро телеведущая внесет ясность по поводу этой ситуации.

Ранее Ольга Бузова в своем микроблоге написала, что летит отдыхать. "И вновь аэропорт. Но сегодня я улетаю не работать, а немного отдохнуть и наполниться положительными эмоциями. А еще есть прекрасный повод. Ну что, какие варианты, куда я лечу и с кем?" – заинтриговала поклонников знаменитость.

Некоторые предположили, что певица будет праздновать в Барселоне День рождения своей мамы. Другие посчитали, что звезда отправилась в романтическое путешествие. "Свершилось! Олечка, я тебя поздравляю! Ты вновь ощутила себя любимой, и ты этого достойна", "Вау, я реально в шоке! Ты сделала мой день. Юху! Детка я счастлива за тебя", - высказались подписчики Ольги Бузовой.