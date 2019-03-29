Водонаева дала пощупать грудь в ресторане
Приятельница проверила натуральность форм звезды прямо посреди рыбного ресторана. Алена Водонаева не сопротивлялась. Она терпеливо ждала, когда процедура ощупывания закончится.
Меж тем, подруге, судя по всему, понравилось трогать телеведущую. Она делала это с особым рвением. Возможно, пыталась обнаружить силикон.
Отметим, что Алена Водонаева два года назад уменьшила себе грудь. Звезда попрощалась с бюстом пятого размера, сменив его на неполный третий. К слову, эти перемены особо в глаза не бросаются. Об этом сообщает paparazzi.ru.
Телеведущая жаловалась ранее, что из-за тяжелой груди у нее часто болела спина. Сложности были и с покупкой нарядов.
Знаменитость долго выбирала пластического хирурга, она даже летала на консультацию в Америку. После долгих поисков она обратилась в российскую клинику. Операция стоила Алене Водонаевой миллион рублей.
Процедура уменьшения молочной железы длилась около трех часов. Через 30 минут после операции Алена Водонаева звонила родителям. Звезда успокоила родственников, сообщив, что с ней все в порядке. Уже на следующий день теледива отправилась домой.
Девочка стала звездой вечера
Женщина отреагировала на заявление экс-супруга певицы
Артистка поделилась соблазнительным роликом в Instagram
Неожиданные данные появились в Сети
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Какая самая лучшая диета?
Любить или быть любимым?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Не хочу на работу ходить,что делать?
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
Он дважды в разводе
Как быстро похудеть?
Пятые роды.
С правилами не ознакомлен
Посоветуйте хорошее успокоительное
Предложил пожить отдеально
У меня первая беременность
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Любовь или привычка?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Минимальный доход для мужчины
Похудение и одежда