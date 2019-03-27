Водонаева раскрыла главного деспота своей семьи
Знаменитость опубликовала видео с мамой Ларисой Валентиновной в главной роли. Женщина очень любит печь торты и даже проводила кулинарные мастер-классы. Своими десертами она балует близких, в том числе Алену.
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" поинтересовалась, что за торт они скоро будут пробовать. Женщина пояснила: сметанник. "А что с голосом? Типа ты не диктатор и не деспот в семье? Прикинулась овечкой", – поинтересовалась Алена Водонаева с иронией.
Ларису Валентиновну слова дочери рассмешили. Звезда заверила, что соберет все рецепты мамы и поделится с поклонниками. Фолловерам очень понравилась кухня яркого розового цвета. Алена Водонаева объяснила, что мама сменила интерьер после недавней поездки. "После Мексики Ма захотела такую же кухню, как ресторан на пляже в Коста Кареасе. Цвет в цвет. Вдохновилась", – написала телеведущая.
Отметим, мать Алены Водонаевой давно переехала из Тюмени в Москву, где живет в собственной квартире. После свадьбы с диджеем Алексеем Комовым (Косинусом) Алена Водонаева купила родителям квартиру в Геленджике.
Как писали "Дни.ру", в последнее время ходят слухи, что Алена Водонаева рассталась с мужем. Масла в огонь подлило то, что телеведущая и ее супруг отписались друг от друга в Instagram.
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