Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца

Алена Водонаева фотографируется одна. Поклонники давно не видели совместных снимков телеведущей с мужем Алексеем Косинусом. Дотошные фанаты вдобавок заметили, что Алена появилась без обручального кольца, – и заговорили о разводе звездной пары.

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