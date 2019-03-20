Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
Алена Водонаева появилась в программе "Тема для осуждения" на Youtube-канале "Парк мамского периода". Поклонники заметили, что на руке телеведущей нет обручального кольца. Вдобавок Алена во время программы подняла тему измен.
"Если бы я поймала за руку, то не простила. А если мне изменяли и я об этом не знаю... Что тут скажешь, молодцы, парни", – размышляла Водонаева. Фанаты восприняли эти слова как намек на семейные проблемы.
Алена Водонаева и Алексей Косинус были давно знакомы, они поддерживали дружеские отношения. Но полтора года назад музыкант неожиданно сделал ведущей предложение руки и сердца, они сыграли свадьбу.
О возможных проблемах в отношениях звездной пары поклонники говорят уже несколько месяцев. Алена Водонаева везде появляется одна, совместных снимков с Алексеем, которых раньше было много в Instagram, давно нет. Откровенничать с кем-либо о личной жизни Водонаева не желает и о муже ничего не рассказывает, пишет "Экспресс-газета".
Недавно телеведущая и ее муж отписались друг от друга в Instagram, что дало очередной повод сделать предположение о проблемах в их семье. Однако представитель Алены Водонаевой слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, что супруги сейчас не вместе – как сообщалось, Алена Водонаева – в Москве, а Алексей – в Питере.
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