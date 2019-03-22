Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Блогер должна была решить, кого из знаменитых личностей хотела бы поцеловать, убить и с кем она хотела бы переспать. Вступить в сексуальную связь телеведущая согласилась с мужем Ксении Бородиной.
"Поскольку с Курбаном Омаровым мне уже приписали секс... Я, кстати, вообще не понимаю, почему. Но если надо, так надо", – ответила Алена Водонаева. Она заявила, что также занялась бы сексом с футболистом Александром Кержаковым и музыкантом Matrang.
Телеведущая раздала бы поцелуи певцу Александру Градскому, музыканту Тиме Белорусских и бывшему возлюбленному Виктории Бони – предпринимателю Алексу Смерфиту. Что касается убийства, то модель не пожалела бы хип-хоп-исполнителя Элджея, артиста Егора Крида и Дмитрия Анохина, передает Super.ru.
Недавно поклонники заподозрили, что в отношениях Алены Водонаевой с мужем Алексеем Косинусом наступил непростой период. Телеведущая перестала появляться на светских мероприятиях в компании музыканта. Она больше не носит обручальное кольцо. А недавно супруги отписались друг от друга в социальных сетях. Однако представитель модели поспешил опровергнуть слухи о разводе.
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