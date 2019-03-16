Разъехались по городам: объявлено о расставании Водонаевой с мужем

Экс-участница "Дома-2" перестала делиться в соцсетях фото и видео с супругом Алексеем Косинусов. Поклонники заподозрили, что Алена Водонаева разошлась с любимым.

Телеведущая и ее муж отписались друг от друга в Instagram, что дало очередной повод сделать предположение о проблемах в их семье.

Однако представитель Алены Водонаевой слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, что знаменитость и Алексей Косинус сейчас находятся не вместе. "Алена в Москве, а Леша в Питере. У них много работы, не более. О разводе речи быть не может", – цитирует Евгения Вольтова Starhit.ru.

Пересуды о расставании Алены Водонаевой с супругом появились и после недавнего скандала. Так, 18-летняя участница "Дома-2" Яна Шевцова, ставшая известной благодаря связи с Алексеем Долматовым (рэпер Гуф – прим. ред.) выразила уверенность, что Алена Водонаева мечтает переспать с музыкантом.

В свою очередь замужняя звезда телестройки лишь посмеялась, услышав подобные доводы. "Знаете, как я привыкла к таким сплетням? Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились на днях встретиться после этого бреда", – заявила Алена Водонаева.

Отметим, в браке с Алексеем Косинусов Алена Водонаева менее двух лет, общих детей у них нет. Впрочем, в случае развода знаменитость не останется с носом. После ухода из "Дома-2" девушка стала работать на телевидении, а затем занялась бизнесом.