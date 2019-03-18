Молодая мать предъявила Борисову результаты теста ДНК

Алла Никитина воспитывает двухлетнюю внебрачную дочь от 60-летней звезды сериала "Кадетство", заслуженного артиста Александра Никулина. Женщина пришла в студию программы "Пусть говорят". Она пытается связаться со знаменитостью.

Никитина рассказала, что познакомилась с Никулиным в марте 2016 года в Турции. Они должны были вместе сниматься в клипе. "Меня пригласили в качестве героини, а Александр должен был быть героем. У нас закрутились отношения, это все было очень быстро", – рассказала женщина в студии "Пусть говорят".

Их роман продлился девять месяцев. По словам Никитиной, в момент знакомства она не видела на пальце Никулина кольца, поэтому решила, что он не в браке. Вопросы о его семейном статусе напрямую не задавала. "После я сказала, что беременна, а он в ответ сказал, что женат", – еле сдерживая слезы, вспоминает Алла.

Сначала Александр говорил, что уйти из семьи не может, однако появления ребенка очень ждет. Но спустя время актер переехал в квартиру беременной возлюбленной.

"Чуть больше месяца мы с ним прожили в совместном быте, и в один прекрасный день меня ждала его собранная сумка и он сказал о том, что он уходит обратно в семью. Он сказал: все, что он наигрался, что ему надоело, а после заявил, что ребенок не его", – вспоминает Никитина.

Редакторы программы "Пусть говорят" связались с Александром Никулиным по телефону. Артист заявил, что встречался с Аллой как с коллегой, чтобы обсудить совместное существование в кадре. Им предстояло играть любовников, поэтому необходимо было познакомиться, но этим все и ограничилось.

"Бесконечно фотографировала. Я не мог понять, что это – селфи заразно или с каким-то умыслом. Постоянно, как где там я с ней, а вот сфотографируемся. Что мне от нее надо? Она вдвое младше меня. Я старше ее родителей! Короче, я попал, да!" – отметила звезда сериала "Кадетство".

После Никитина рассказала, что подала на Александра в суд и выиграла дело. Теперь артист исправно платит алименты. Алла продемонстрировала ведущему шоу "Пусть говорят" Дмитрию Борисову результаты ДНК-экспертизы, которую артиста заставила сделать Фемида. "Достоверность положительного вывода о родстве составляет 99,9%", – зачитал Борисов.

К слову, присутствующие в студии эксперты не могли понять, зачем Никитина пришла на программу, ведь она уже добилась материальной поддержки от отца малышки. Алла в ответ заявила, что своим приходом на "Пусть говорят" пытается не только принудить Никулина платить алименты, но и общаться с наследницей.