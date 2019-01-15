Нюше посоветовали спрятать мужа после близости с Лопыревой

Находящиеся в Майами певица Нюша и модель Виктория Лопырева сблизились, ведь у них много общих тем: первая только родила, а вторая находится в приятном ожидании. Однако многочисленные фанаты советуют Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.

В последнее время на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша, отправившаяся в Америку рожать своего первенца, публикует фотографии, на которых запечатлена с Викторией Лопыревой. И если раньше эти кадры вызывали восхищение и умиление у подписчиков, то сейчас – тревогу.

Дело в том, что за эффектной блондинкой прочно закрепилась слава женщины, уводящей мужчин у подруг. Упорно муссируются данные, что якобы именно Виктория Лопырева разбила семью Николая Саркисова, с супругой которого плотно общалась, а также увела бизнесмена Игоря Булатова, хотя он был женат и имел двух детей, младшему из которых нет и года. Есть много и других слухов, куда более неприятных, касающихся ее облегченного поведения с миллионерами.

Так или иначе, поклонники посоветовали Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать. Дескать, после развода Булатов остался без высокого поста, а супруг певицы все же при делах.

"Нюша, аккуратнее, может мужа увести", "Да я б вообще с ней не общалась...", "Она мужа у своей подруги увела, как Вы можете с такой *** общаться", "Смотри, твоего мужика тоже уведет", – высказались пользователи Сети.

Напомним, что летом 2017 года Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Он на десять лет старше певицы. В ноябре 2018 года популярная исполнительница подарила супругу дочь. Что касается Виктории Лопыревой, то она впервые станет матерью, по некоторым данным, уже весной.