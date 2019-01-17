Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
Недавно Сеть взорвали сплетни о разводе Красновой и Преснякова. Злопыхатели судачили, мол, Никита был инициатором расставания и даже снял обручальное кольцо.
Судя по всему, домыслы оказались неправдой. Супруги покинули Россию, они отправились на Бали. Молодые люди многое узнали о жизни острова – они уже посетили несколько экскурсий с русскоговорящим гидом, который показал им множество интересных мест.
Алена уже вовсю выкладывает в личном микроблоге яркие снимки с курорта. На последнем опубликованном фото Краснова целует супруга в губы в романтичной обстановке.
Напомним, недавно Пресняков жаловался, что основная аудитория его аккаунта – люди старшего возраста – поклонники его мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Артисту очень хочется, чтобы его соцсети заметили сверстники.
Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен тяжелым звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от родителей – Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее.
Певец прокомментировал "всплывшие" данные
У артиста требуют пять миллионов
Поклонники всполошились при виде крохи
Известный артист рассказал о личной жизни