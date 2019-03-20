Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта

Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многие называют его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственным изображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекаря тысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. В студии программы "Прямой эфир" Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.

Вот уже много лет несколько раз в год некий Сергей Сергеевич Коновалов устраивает так называемые творческие встречи. Совсем недавно он пять вечеров подряд собирал многотысячный ГЦКЗ "Россия". Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" решили выяснить истоки популярности этого загадочного человека.

Корреспондент программы побывала на одной из таких встреч. Оказалось, что вечер в компании Сергея Коновалова обойдется желающему в сумму от 8 до 11 тысяч за билет.

Однако это не единственные траты, которые ожидают посетителя: чтобы попасть непосредственно в зал, необходимо приобрести буклет с изображением Сергея Сергеевича за 130 рублей и пол-литровую бутылочку якобы заряженной воды за 200, а также его книгу за 400 – в противном случае не пустят.

По словам корреспондента "Прямого эфира", семинар Коновалова мало напоминает концерт в привычном понимании – это скорее сеанс массового гипноза в секте, на котором гуру требует отказаться от лекарств и посещения врачей. Сергей Сергеевич внушает присутствующим, что картонки с его изображением и заряженная вода излечат от любых недугов.

Студентка из Москвы Мария Киберева работала на семинаре Коновалова. Она появилась в студии "Прямого эфира". По словам девушки, в основном на семинары псевдоцелителя приходят пожилые люди, в большинстве случаев – женщины. Поклонницы беспрекословно подчиняются гуру и готовы поверить в любой бред.

"Человек сидит на сцене и разговаривает с ним, и женщина начала рассказывать историю о том, что десять лет назад ей удалили яичник, и после походов на сеансы к Коновалову яичник у нее восстановился. Помимо того что они поднимают руки и заряжают воду, и – самое ужасное – он говорит, что у есть буклет, на котором есть его лицо, и эти буклеты лечат. Они к голове их прикладывают, привязывают к спине", – рассказала студентка Андрею Малахову.

Эксперты, присутствующие на съемочной площадке "Прямого эфира", пришли к выводу, что это очередной циничный шарлатан, работающий по методике, которая когда-то озолотила таких же псевдоученых с якобы сверхъестественными способностями Анатолия Кашпировского и Алана Чумака.

Главный врач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников вышел на связь со студией "Прямого эфира" по скайпу. Специалист отметил, что бессовестные люди пользуются наивностью пожилых граждан.

"Вопрос о традиционной и нетрадиционной медицине. Людям свойственно верить в чудеса и волшебную таблетку. К сожалению, здравый смысл часто не работает, и множится народ в приемных у всяких шаманов", – рассудил Мясников.

По его словам, народ, верящий Коновалову, отказывается от адекватного лечения и упускает то ценное время, когда с болезнью еще можно бороться. "Медицина проигрывает в этом соревновании с шаманами, потому что мы говорим всякие скучные вещи, например: приходите на диспансеризацию, принимайте таблетки, худейте, не курите. То ли дело шаман или какой-нибудь псевдоученый. Самое главное – мы упускаем время. У нас в стране частота онкологий, которые выявляются в поздних стадиях – третья и четвертая степень, в четыре-пять раз выше, чем в Европе или в Америке. Это просто позор!" – рассудил доктор в беседе с ведущим программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".