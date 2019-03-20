Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта

0
Смерть Юлии Началовой Форум Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 20 марта
Лента новостей
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
14:30
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
14:21
Состояние тяжелобольной Ваенги ухудшилось
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:50
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
13:49
Шнуров объявил об уходе
13:48
Госдума держит на контроле развитие социальной сферы
13:39
Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
13:36
Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит
13:34
На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ
13:33
"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
13:29
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
12:58
Ошарашенному Леонтьеву выдвинули жесткий ультиматум в день 70-летия
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
12:29
Собчак появилась на публике с Богомоловым
12:22
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
12:07
Милявская поделилась секретом красоты
11:52
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
11:46
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:32
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой
11:29
Знаменитая актриса привела в восторг "лысым" фото
11:19
Названы причины госпитализации Елены Берковой
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:39
70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
10:37
Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
10:19
Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон
10:15
Нервный Порошенко набросился с дикими обвинениями на Путина
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:42
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:30
Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
18:22
Кто научит молодых политиков
18:11
Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями
17:51
Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке
17:22
"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
17:14
"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти
16:52
Из галереи в Москве украли 5 картин
16:27
Подробности срочной отставки Назарбаева
16:25
Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка
16:21
Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
16:08
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке
16:07
Кеосаян и Симоньян ждут ребенка
15:54
В Башкирии "Газель" насмерть сбила пешехода
15:39
"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым
15:35
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
15:22
На трусливого Порошенко объявлена охота
15:12
Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени
15:07
Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
15:01
Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова
14:57
Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ
14:40
"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
14:27
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
14:21
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
14:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года
14:18
"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
14:00
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:49
В Кремле заявили о смене режима на Украине
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:26
Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
13:21
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
13:11
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
Семья отреагировала на шумиху вокруг тела Началовой
Затравленная Рудковская огрызнулась из-за нападок на сына
Сделано важное заявление для пенсионеров
Сраженная горем Божена Рынска изменилась до неузнаваемости
"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав
Общество

Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многие называют его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственным изображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекаря тысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. В студии программы "Прямой эфир" Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.
прочитано 798 раз

Вот уже много лет несколько раз в год некий Сергей Сергеевич Коновалов устраивает так называемые творческие встречи. Совсем недавно он пять вечеров подряд собирал многотысячный ГЦКЗ "Россия". Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" решили выяснить истоки популярности этого загадочного человека.

ПО ТЕМЕ

Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова

Помощница вспомнила о последних словах умирающей Началовой

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Корреспондент программы побывала на одной из таких встреч. Оказалось, что вечер в компании Сергея Коновалова обойдется желающему в сумму от 8 до 11 тысяч за билет.

Однако это не единственные траты, которые ожидают посетителя: чтобы попасть непосредственно в зал, необходимо приобрести буклет с изображением Сергея Сергеевича за 130 рублей и пол-литровую бутылочку якобы заряженной воды за 200, а также его книгу за 400 – в противном случае не пустят.

По словам корреспондента "Прямого эфира", семинар Коновалова мало напоминает концерт в привычном понимании – это скорее сеанс массового гипноза в секте, на котором гуру требует отказаться от лекарств и посещения врачей. Сергей Сергеевич внушает присутствующим, что картонки с его изображением и заряженная вода излечат от любых недугов.

Студентка из Москвы Мария Киберева работала на семинаре Коновалова. Она появилась в студии "Прямого эфира". По словам девушки, в основном на семинары псевдоцелителя приходят пожилые люди, в большинстве случаев – женщины. Поклонницы беспрекословно подчиняются гуру и готовы поверить в любой бред.

"Человек сидит на сцене и разговаривает с ним, и женщина начала рассказывать историю о том, что десять лет назад ей удалили яичник, и после походов на сеансы к Коновалову яичник у нее восстановился. Помимо того что они поднимают руки и заряжают воду, и – самое ужасное – он говорит, что у есть буклет, на котором есть его лицо, и эти буклеты лечат. Они к голове их прикладывают, привязывают к спине", – рассказала студентка Андрею Малахову.

Эксперты, присутствующие на съемочной площадке "Прямого эфира", пришли к выводу, что это очередной циничный шарлатан, работающий по методике, которая когда-то озолотила таких же псевдоученых с якобы сверхъестественными способностями Анатолия Кашпировского и Алана Чумака.

Главный врач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников вышел на связь со студией "Прямого эфира" по скайпу. Специалист отметил, что бессовестные люди пользуются наивностью пожилых граждан.

"Вопрос о традиционной и нетрадиционной медицине. Людям свойственно верить в чудеса и волшебную таблетку. К сожалению, здравый смысл часто не работает, и множится народ в приемных у всяких шаманов", – рассудил Мясников.

По его словам, народ, верящий Коновалову, отказывается от адекватного лечения и упускает то ценное время, когда с болезнью еще можно бороться. "Медицина проигрывает в этом соревновании с шаманами, потому что мы говорим всякие скучные вещи, например: приходите на диспансеризацию, принимайте таблетки, худейте, не курите. То ли дело шаман или какой-нибудь псевдоученый. Самое главное – мы упускаем время. У нас в стране частота онкологий, которые выявляются в поздних стадиях – третья и четвертая степень, в четыре-пять раз выше, чем в Европе или в Америке. Это просто позор!" – рассудил доктор в беседе с ведущим программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Автор: Руслана Алексеева20 марта 2019, 15:48

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему ушел Назарбаев
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
В Кремле заявили о смене режима на Украине
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко

Шоу-бизнес

Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой

Певец обратился с просьбой о помощи
Шоу-бизнес

Выяснились подробности похорон Юлии Началовой

До церемонии прощания остается меньше суток
Шоу-бизнес

Паулина Андреева резко сменила имидж

Артистка появилась на публике с режиссером Федором Бондарчуком
Шоу-бизнес

Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой

Наследник актрисы добился талии, как у мамы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Спорт

Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
Уткин вывел Черчесова на чистую воду

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru