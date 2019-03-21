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Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий и артист исполнили совместный номер в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов и Николай Басков спели дуэтом в честь 70-летия Валерия Леонтьева. 
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Запись выступления опубликовал на своей странице в Instagram Николай Басков. В ролике он и Андрей Малахов исполняют попурри из песен Валерия Леонтьева.

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"Несмотря на потрясения последних дней, жизнь идет дальше и от этого понимаешь, как важно ценить каждый день! Сегодня у Валерия Леонтьева 70-й юбилей! Мы с Андреем Малаховым присоединяемся к поздравлениям и желаем здоровья, долгих лет жизни и творчества выдающемуся артисту", – цитирует пост Баскова Ura.ru.

Отметим, что зрителям вокальные способности ведущего не понравились. Пользователи соцсети высмеяли номер звезд, образно говоря, дав им по зубам. Особенно досталось Андрею Малахову. "Петь не всем дано", "Малахову медведь на ухо наступил!", "Малахов, тебе не надо петь", "Да и Баскову тоже не стоит", – высказались подписчики.

Однако нашлись и те, кто поддержал Андрея Малахова и "натурального блондина". "Андрей, Вы поете не хуже многих артистов нашего шоу-биза, только оные льстят себе, а Вы все по-честному, без "тюнинга", с прекрасной самоиронией. Нам нравится", "Мальчики, вы молодцы! Не знаю, кто, но кто-то на женском бэк-вокале абсолютно невыносимо мешал вас слушать", - прокомментировали пост Баскова поклонники.

Автор: Валерия Нарская21 марта 2019, 09:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
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