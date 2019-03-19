"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
Виталина Цымбалюк-Романовская убеждена, что вся ситуация с ее бывшим мужем, легендарным актером Арменом Джигарханяном, абсурдна от начала до конца. Пианистка предположила, что это стечение обстоятельств. "Если бы ситуация была управляемая – ее можно было поправить. Но она оказалась такая... Если бы Армен Борисович собирался со мной разводиться из-за конфликтов, раздела имущества, финансовых вопросов – мы бы решали эти вопросы цивилизованно, без посторонних людей, с адвокатами. Но таких проблем у нас никогда не было. Поэтому публичная ситуация стала шоком и к нашей жизни не имела отношения", – объяснила Виталина.
Когда скандал вокруг Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна только начал развиваться, интересы пианистки стала представлять Элина Мазур. Однако впоследствии женщины расстались. Виталина убеждена, что под воздействием стресса и переживаний доверилась не тому человеку.
"На момент начала конфликта, связанного с моим разводом, мне не к кому было обратиться, потому что никто не понимал, что происходит. А поскольку я человек творческий и эмоциональный, попался "по дороге" не тот человек, вредитель. Злобный, завистливый и алчный", – цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую Riccarda.
Она объяснила, что в Мазур искала человека, который возьмет на себя тот шквал звонков и надоедливого внимания прессы, обрушившиеся на нее после заявления Армена Джигарханяна. "Мне нужно было спокойствие, ведь я не собиралась первое время идти на телевидение и кому-то об этом рассказывать. Так сложились обстоятельства, что Армен Борисович сделал это первым, и у меня не было других вариантов – я должна была публично защищаться, "оправдываться". Я видела, что он не отдает себе отчет в словах и поступках и ведет себя абсурдно. Я была потрясена и сначала напугана", – рассказала пианистка. Виталина Цымбалюк-Романовская убеждена, что Элина Мазур попросту воспользовалась ситуацией, чтобы пропиариться.
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