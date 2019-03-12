Срамник Шаляпин снял трусы перед народом в Великий пост

У православных христиан начался Великий пост. Он называется так и из-за продолжительности, и из-за строгости. Это время молитвы, покаяния, прощения. Но певец Прохор Шаляпин вступил в него своеобразно. В Сети появились фотографии совершенного голого артиста.

28 апреля, в день Светлого Воскресения, Прохор Шаляпин даст совместный со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской концерт в храме Христа Спасителя. Билеты на это долгожданное выступление певца и пианистки расходятся как горячие пирожки – кто-то хочет их поддержать, но есть и такие, кто мечтает забросать помидорами. Просто завистники не выносят чужого счастья, молодости, успеха...

Пока неизвестно, как знатный франт Прохор Шаляпин будет одет на концерте. Зато все желающие могут восхититься тем, как певец выглядит в костюме Адама. На его неофициальной странице в социальной сети Facebook появились провокационные снимки, на которых молодой артист предстал перед народом в чем мать родила.

В этом мире можно без конца любоваться тремя вещами – игрой на пианино Виталины Цымбалюк-Романовской, скандалами и расследованиями в ток-шоу у Малахова и Борисова, голым Прохором Шаляпиным. Идеально сложенный, загорелый, белозубый – его считают самым красивым и завидным женихом России. А теперь, когда народ увидел его без трусов, поклонников должно прибавиться.

Судя по всему, провокационные фотографии были сделаны в душевой кабине на Мальдивах, где недавно отдыхал смазливый любовник Цымбалюк-Романовской. Но всплыли они лишь сейчас. В первую неделю Великого поста голое сексуальное молодое тело без трусов кажется, конечно, многим верующим бесовским искушением и бесстыдством. Но, в конце концов, и наша прародительница Ева была небезгрешна...