"Нельзя заниматься самолечением": отец Началовой выступил с заявлением

Отец Юлии Началовой Виктор дал короткое, но емкое интервью о покойной дочери. Продюсер рассказал о последних днях жизни артистки и опроверг некоторые данные.

Именно благодаря отцу Юлия Началова стала известна. Композитор, музыкант, продюсер Виктор Началов привел наследницу на передачу Юрия Николаева "Утренняя звезда", после которой о юной исполнительнице узнала вся страна. Он же писал для нее песни, тщательно подбирал музыкальный материал. И именно ему придется провожать свою девочку в последний путь 21 марта.

16 марта Юлия Началова умерла в одной из столичных клиник. Ей было 38 лет. Отец убежден, что врачебной вины в этом нет. "Всё делали по максимуму, все старались. Произошел сильнейший абсцесс – заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились", – констатировал отец Юлии Началовой.

Он рассказал. что все началось с маленькой ранки на большом пальце правой ноги. Очень сильно натерла. Вначале певица сама пыталась ее залечить. Однако когда нога покраснела и опухла, вызвали скорую помощь. Примечательно, что родители узнали обо всем уже, когда ситуация была критической. "Я видел, что ей больно ступать. Говорила: "Да ерунда, пройдет", – рассказал Виктор Началов.

Это случилось на фоне повышенного уровня сахара. В последние месяцы у Юлии Началовой развился сахарный диабет. В больнице врачам удалось его понизить, далее артистке сделали операцию на ноге. "Разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, веселая. Смотрю – она всем уже эсэмэски шлет, улыбается. Она еще пошутила: "Папа, не переживай, петь буду"..." – поведал продюсер.

Однако у Юлии Началовой начался абсцесс. "Ночью скорее в другую больницу ее перевезли, где аппаратура лучше. После первого удара она справилась, а второго не выдержала. Несколько волн идет при абсцессе. И вторая волна ее добила. Сердце не выдержало... Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением", – цитирует отца Юлии Началовой сайт "Комсомольская правда".

Продюсер опроверг данные о том, что певице ампутировали ногу в борьбе с заражением крови, а также информацию о красной волчанке, которой та якобы страдала. Отец Юлии Началовой отметил, что до последнего дня дочь занималась музыкой. "Она новые песни записывала, была в планах, в творчестве, на подъеме. Документы были поданы на присвоение ей заслуженной артистки России. Учитывая ее стаж... Не успели".