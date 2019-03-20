Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
Пока наследники певца веселились на шикарной детской вечеринке, тот залил в Stories Instagram видео с праздника. В нем Филипп Киркоров расхваливает "суперпапу" Тимура Юнусова.
Восторг артиста можно понять, ведь он прекрасно представляет, в какую сумму обходятся детские торжества. В свою очередь пользователи соцсети обратили внимание на подобострастное поведение Филиппа Киркорова, пишет "Экспресс газета".
"Сладкое" видео певца вызвало насмешки и критику со стороны фолловеров. Они напомнили поп-королю, что не так давно они с рэпером были на ножах и публично оскорбляли друг друга. За конфликтом звезд следила вся страна.
Ссора между Филиппом Киркоровым и Тимати произошла после вручения премии Муз-ТВ. Рэперу не понравилось, как организаторы распределили награды, а Киркоров посоветовал ему не зазнаваться. В ответ Юнусов обозвал певца чучелом.
Ранее российский артист поскандалил с музыкантом Дидье Маруани. В конце 2016 года лидер группы Space и адвокат Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сбербанка. Они пришли туда, чтобы заключить мировое соглашение с Филиппом Киркоровым и его представителем из-за конфликта по поводу одной из песен. Филипп Киркоров обвинил их в вымогательстве, однако правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело в отношении Дидье Маруани.
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