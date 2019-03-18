Киркорову влепили пощечину после слухов о краже

Французский музыкант Дидье Маруани вновь предъявил иск к известному исполнителю. Как утверждает лидер группы Space, Филипп Киркоров нарушил авторские права на одну из его композиций.

Во время пресс-конференции адвокат Евгений Турло рассказал, что российский артист позаимствовал у французского коллеги отрывок из песни A Symphonic Space Dream для композиции "Жестокая любовь". Пострадавший потребовал, чтобы Филипп Киркоров выплатил ему компенсацию в размере 272 миллионов рублей.



Иск был подан в Таганский суд Москвы в понедельник, 18 марта. "Артист полностью заимствовал основную, наиболее запоминающуюся часть песни", – рассказал правозащитник после того, как журналисты прослушали два трека. Он добавил, что в суд отправили еще одно заявление – о защите авторских прав. "Мне очень хотелось бы доказать Дидье Маруани и другим зарубежным исполнителям, что авторские права защищаются в России", – приводит слова адвоката Life.ru.

Правозащитник напомнил, что его предшественник Игорь Трунов по неизвестным причинам не смог отстоять права лидера группы Space в 2016 году. "Он подготовил исковое заявление, которое почему-то дважды подавал не туда, куда нужно. Это заявление не было принято в городской суд почему-то, я не понял. Какая-то странная история очень", – цитирует мужчину агентство НСН. Евгений Турло добавил, что каждый адвокат обязан знать "правила подсудности и подачи".

Напомним, в конце 2016 года исполнитель Дидье Маруани и адвокат Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сбербанка, куда пришли, чтобы заключить мировое соглашение с Филиппом Киркоровым и его представителем. Российский певец обвинил их в вымогательстве, но позднее правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело в отношении лидера Space.