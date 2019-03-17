"Деревня": Бородину разнесли за нелепый вид

Ксения Бородина показала свой новый образ. Ведущую шоу "Дом-2" раскритиковали за безвкусицу.

В личном Instagram Ксения Бородина опубликовала снимок из примерочной. Звезда шоу "Дом-2" запечатлена в смелом наряде.

На фото Бородина предстает в черном худи известного бренда, куртке "оверсайз" защитной расцветки, обтягивающих черных брюках заправленных в полосатые носки.

"Любимый стиль. Пусть такая мода не заканчивается", – написала ниже ведущая шоу "Дом-2".

Меж тем, многие интернет-обыватели посчитали образ Ксении нелепым. Ее новый наряд назвали безвкусным.

"Это правда жуть... носки поверх штанов и гигантские кроссовки, модно,но чудно... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если честно то носки с кросами выглядят как после копки картошки будто на поле в них ходила🤔", "Думаю,что этот стиль не для матерей,такой стиль носят подростки", "Ксюш, но выглядит-то стремнова-то, если по-чесноку)))) ну, может на девушке ростом под 2 метра и ничего так смотрелось бы, но на маленькой– не особо, как Филипок в одежде невырост))) может, конечно, фото неудачное, хз....", "Примерно в таком виде у бабули в деревне выходила курям дать", "Деревня. Посиделки у костра…возле коровника", – писали ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.