Шикарная Лорак сразила наповал изысканным вкусом

Певица умеет грамотно подчеркнуть свою индивидуальность. В этом уверена ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

Эксперт высказалась о внешнем виде певицы по фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram в Международный женский день. Так, 8 марта артистка предстала в ярком модном платье с экстремальным декольте до пупа.

Мнения фолловеров Ани Лорак разделились. Многие сочли наряд исполнительницы слишком откровенным. Анастасия Николаева же считает, что на этом снимке певица просто идеальна.

"А мне нравится, как выглядит Лорак на этой фотографии, она же не учительница начальной школы, в конце концов. Да и повод был соответствующий – 8 марта", – высказала свое мнение стилист в беседе с "Дни.ру". "Яркое платье с глубоким декольте и модными в этом сезоне рукавами, гладкие уложенные волосы и неброский макияж – все это очень идет певице и подчеркивает ее индивидуальность", – прокомментировала внешний вид Ани Лорак эксперт.

"Хочется еще отметить это неброское украшение на шее, которое, в свою очередь, совсем ненавязчиво приковывает к себе взгляд", - добавила Анастасия Новикова. И, действительно, на фото Ани Лорак выглядит очень свежо и молодо, что наперебой отмечали ее поклонники. Многих ее вид просто сразил наповал.