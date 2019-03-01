Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
Звезда экрана испытала сильный стресс, когда сорвалась ее поездка с сыном Соломоном на море. Анфиса Чехова сообщила, что путешествие не состоялось из-за недобросовестных организаторов.
Знаменитость старается все свободное время уделять наследнику. Однако не всегда радужные планы воплощаются в жизнь. "Всю зиму я прогоревала о том, что не получилось вывезти Солика на море. Меня очень подвели те, кто должен был организовать мое путешествие, я нервничала, стрессовала", – написала Анфиса Чехова.
Но выход из ситуации нашелся. Ведущая свозила сынишку в столичный аквапарк, где он смог вволю порезвиться и поплавать. По словам Чеховой, малышу там понравилось даже больше, чем на море. "Полдня Соломон провел, катаясь на горках и плескаясь на волнах", – поделилась звезда.
Поклонники порадовались за Анфису Чехову, похвалив ее за находчивость. Обратили они внимание и на внешний вид знаменитости. Снимок Чеховой в купальнике их восхитил. "Какая женщина! Женственность всегда в моде!", "Вы прекрасны, Анфиса, и ваш сын", "Самая красивая, очаровательная, у тебя красивая грудь", – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что ранее Анфиса Чехова побывала в Карелии. Там телеведущая направилась в детокс-клинику, где три дня сидела на строгой диете и делала различные процедуры для похудения.
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