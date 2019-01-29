"Моя жизнь – сплошная боль": Чехова откровенно высказалась о своем здоровье

Популярная телеведущая регулярно рассказывает о своей жизни в Instagram. Недавно Анфиса Чехова сообщила, что ей пришлось пройти неприятную процедуру.

Звезда отправилась в клинику для того, чтобы удалить старую татуировку. Весь процесс она решила записать на камеру и разместить в Stories. "Я могла бы сейчас отдыхать где-нибудь на солнце, но вместо этого моя жизнь – сплошная боль. Я пришла в клинику, где женщина сейчас будет делать мне очень больно. Мы будем удалять татуировку, которую уже практически свели", – поделилась Анфиса Чехова.

Актриса призналась, что из-за таких болезненных процедур она начинает испытывать сильный стресс. "А вы спрашиваете, откуда у меня кортизол повышенный. У меня что не процедура, то боль", – заявила она. В конце ведущая посоветовала поклонникам никогда не делать татуировки, которые они не готовы носить всю жизнь. "Удалять их больнее и дольше, чем делать", – заключила артистка.

Напомним, в середине января Анфиса Чехова сообщила о том, что врачи обнаружили в ее организме большое количество гормона стресса – кортизола. Они отметили, что такой высокий показатель характерен для людей, которые "участвуют в военных действиях". Звезда пообещала, что будет больше отдыхать.