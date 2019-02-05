Красавица-дочь Пугачевой заткнула за пояс соперниц
На страничке пятилетней малышки появился пост о ее достижении. На фото она вместе с братом Гарри позирует с трофеем. Пользователи соцсети пожелали дочери Пугачевой дальнейших успехов.
"Умничка! С победой, Елизавета! Желаю новых побед тебе", "Лизонька! Поздравляю от души! Больших тебе успехов. Твой ролик, где ты плаваешь, словно рыбка, меня восхитил. Умничка и красавица", "Поздравляю! Молодец, красавица. Так держать", – прокомментировали новость поклонники звездной семьи.
Об увлечении Лизы Галкиной плаванием стало известно не так давно. Юморист разместил в соцсети видеозапись, на которой девочка плавает в бассейне их загородного коттеджа. Тогда дочь Пугачевой смогла проплыть под водой 20 метров.
Добавим, что Лиза растет очень разносторонним ребенком. Помимо занятий плаванием, наследница Примадонны учит французский язык и занимается танцами. Ролики и снимки с детьми регулярно выкладывает в своих аккаунтах Максим Галкин.
Как писали "Дни.ру", ранее Лиза удивила подписчиков своими взрослыми размышлениями. Она заявила, что ее мама "сама себе делает хуже", потому что не идет купаться в морской соленой воде, которая так полезна для здоровья.
Подростку совсем не до учебы
Следить за работой счетчиков будет необязательно
У участницы телестройки начались осложнения после неудачной операции
Актриса предстала в наряде, акцентирующем внимание на животе