"Модняшка-кукляшка": россияне растаяли от фото дочки Пугачевой

Маленькая Лиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательный снимок девочки.

Фото опубликовали на одной из страничек в социальной сети, посвященных Алле Пугачевой и ее семье. Лиза позирует в шляпке своей знаменитой матери.

На малышке черное платьице и белые колготки с сандалиями. "Маленькая модница", – подписана фотография. Отметим, что Лиза любит красоваться в вещах родительницы. При этом перед камерой девочка держится как настоящая звезда.

Многие пользователи соцсети пришли к выводу, что артистичность малышка унаследовала от родителей. "Лизонька – прирожденная актриса. Папа и мама подарили ей свою харизму", "Модняшка-кукляшка! Необыкновенная!", "Непередаваемая красота. Прелесть как хороша", "Боженьки мои. Счастья тебе", "Золотой ребенок!" – растаяли от умиления поклонники звездной семьи.

Отметим, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин очень любят выставлять в соцсетях снимки своих детей. Они практически с первых дней жизни показывают жизнь Лизы и Гарри. В свою очередь поклонники в долгу не остаются и всегда оставляют под фотографиями сотни восторженных комментариев.

Сейчас звездное семейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Пугачевой и Галкина с нетерпением ждут праздника. Как только в Подмосковье выпал снег, Лиза и Гарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые родители установили для малышей горку.