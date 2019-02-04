Раздевший Пугачеву Васильев возмутил лицемерием

Мир шоу-бизнеса – циничный и фальшивый. Искренность здесь – скорее минус. И свежая история с Александром Васильевым красноречиво свидетельствует об этом.

"Воскресный завтрак в замке La Pierre Blanche в прекрасной компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их прекрасных детишек Гарри и Лизы. Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны!" – хвастливый пост c такой подписью опубликовал на своей странице в Instagram историк моды Александр Васильев.

Идиллическая фотография звездного семейства в замке добавляет ощущения благости. Радуешься за людей, которые так красиво живут и раздают свои платья в музеи!

Но чу! Не тот ли самый Васильев публично поливал последнюю народную артистку Советского Союза (после нее это звание никому не давали), обвиняя в безвкусице?! Он же всегда ругал ее!

И точно – находим фрагмент недавнего видеоинтервью историка моды. "Пугачева является законодательницей дурного вкуса в России, – уверяет Васильев. – У нее всегда была ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны типа Демиса Руссоса. И эта идея все время носить мини-платья со слонопотамными ногами, конечно, не помогала всему образу".

Интересно, знала ли Пугачева, отдавая в собрание Васильева лучшие платья, какого на самом деле он о ней мнения? Или лицемерие в этом кругу считается нормой, и никто уже не обращает внимания на такие мелочи?

Стоит заметить, что в коллекции историка моды есть туалеты Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и Татьяны Шмыги. Но со всеми ли дивами он был искренен, упрашивая отдать платья, целуя руки и восторгаясь?