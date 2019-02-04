"Сама себе делаешь плохо": 5-летняя дочь отчитала плюнувшую на здоровье Пугачеву

В Instagram-аккаунте наследницы Примадонны и Максима Галкина появился забавный ролик. Лиза дала мудрый совет Алле Борисовне, поразив железной логикой.

Судя по всему, видео было снято летом, когда семья находилась на отдыхе у моря. Пугачева сказала Лизе, что они с Гарри молодцы, потому что много плавают. Девочка посчитала, что ее звездная мама тоже должна больше купаться в соленой воде и заботиться о своем здоровье.

"Мам, ты сама себе делаешь плохо, потому что соленая вода всегда вылечивает, – отчитала певицу дочь. – Один раз сплаваешь на глубину, встанешь после сна и почувствуешь себя будто уже здорова!" "Хороший совет..." – ответила малышке Примадонна.

Поклонники Пугачевой и Галкина восхитились сообразительностью и логикой их дочки. "Устами младенца, как говорится, глаголет истина. Слушайся, мама!", "Молодчина, Лизочка!", "Будущая актриса, которая влюбит в себя всех", "Ну что за чудо чудесное эта Лиза, просто разум и очарование в одном флаконе", "Нет слов от этой девочки! Какая умничка!" – отметили в комментариях фолловеры.