Избившего жену Башарова выгоняют на улицу

Продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" подумывают о том, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Популярную программу смотрят миллионы зрителей – а скандальная репутация актера снижает рейтинг передачи.

Марат Башаров своими скандалами утомил уже и деятелей телевидения. После того, как в очередной раз избитая актером жена подала на развод, у артиста возникли проблемы на работе.

Как рассказал журналистам источник, знакомый с закулисьем "Битвы экстрасенсов", участие Башарова в 20-м сезоне шоу под вопросом. На продюсеров давит общественное мнение: многие считают, что артист, который периодически бьет жену, не должен вести рейтинговый проект.

Репутация телешоу и без того оказалась подмоченной после серии разоблачений. Режиссер Борис Соболев в фильме "Идущие к черту" назвал экстрасенсов из рейтингового проекта "ряжеными мошенниками".

А 44-летний Башаров в ожидании нового сезона пытается помириться с избитой им женой. Но едва ли у него что-то получится – Елизавета Шевыркова долго готовилась к такому решительному шагу и учла опыт предыдущих пассий своего супруга.

Напомним, продюсерам программы "Битва экстрасенсов" неоднократно приходилось отстаивать право Марата Башарова вести передачу. В 2014 году вторая супруга актера Екатерина Архарова обвинила мужа в жестоком избиении – артист в порыве чувств сломал ей нос. Отстояли Башарова и ранее, в 2012 году – тогда актера лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, напоминает "Комосомольская правда".